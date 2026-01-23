Home / Markets / Capital Market News / Cyient consolidated net profit declines 24.94% in the December 2025 quarter

Cyient consolidated net profit declines 24.94% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:04 AM IST
Sales decline 4.04% to Rs 1848.50 crore

Net profit of Cyient declined 24.94% to Rs 91.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 122.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.04% to Rs 1848.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1926.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1848.501926.40 -4 OPM %12.7114.44 -PBDT251.70241.10 4 PBT181.60173.60 5 NP91.80122.30 -25

First Published: Jan 23 2026 | 9:04 AM IST

