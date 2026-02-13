DCW standalone net profit declines 63.49% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.63% to Rs 519.81 croreNet profit of DCW declined 63.49% to Rs 4.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.63% to Rs 519.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 474.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales519.81474.17 10 OPM %8.7012.02 -PBDT33.8745.53 -26 PBT7.5320.24 -63 NP4.9013.42 -63
