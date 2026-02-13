Associate Sponsors

DCX Systems reports consolidated net loss of Rs 2.43 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:35 AM IST
Sales decline 39.47% to Rs 121.06 crore

Net loss of DCX Systems reported to Rs 2.43 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 10.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.47% to Rs 121.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 200.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales121.06200.01 -39 OPM %-4.251.49 -PBDT4.6619.47 -76 PBT0.6715.95 -96 NP-2.4310.01 PL

First Published: Feb 13 2026 | 9:35 AM IST

