Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Suratwwala Business Group consolidated net profit rises 5757.89% in the December 2025 quarter

Suratwwala Business Group consolidated net profit rises 5757.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:34 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1223.58% to Rs 42.09 crore

Net profit of Suratwwala Business Group rose 5757.89% to Rs 11.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1223.58% to Rs 42.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales42.093.18 1224 OPM %36.80-8.49 -PBDT15.530.35 4337 PBT15.100.23 6465 NP11.130.19 5758

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cohance Lifesciences consolidated net profit declines 76.01% in the December 2025 quarter

Solex Energy consolidated net profit declines 38.01% in the December 2025 quarter

Shish Industries consolidated net profit declines 44.74% in the December 2025 quarter

Univastu India consolidated net profit rises 81.85% in the December 2025 quarter

Starlineps Enterprises consolidated net profit declines 46.32% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:34 AM IST

Explore News

Next Story