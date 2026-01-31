Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Dev Accelerator reports consolidated net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Dev Accelerator reports consolidated net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 2:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.99% to Rs 59.20 crore

Net loss of Dev Accelerator reported to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.99% to Rs 59.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.2049.75 19 OPM %40.3948.38 -PBDT16.1814.13 15 PBT1.240.80 55 NP-0.990.68 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Eco Recycling consolidated net profit declines 59.71% in the December 2025 quarter

Creative Castings standalone net profit rises 166.10% in the December 2025 quarter

Advanced Enzyme Technologies consolidated net profit rises 12.88% in the December 2025 quarter

Z F Steering Gear (India) reports consolidated net profit of Rs 7.84 crore in the December 2025 quarter

Garware Hi Tech Films consolidated net profit declines 8.29% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 2:05 PM IST

Explore News

Next Story