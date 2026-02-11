Dharani Finance standalone net profit declines 30.43% in the December 2025 quarter

Sales decline 11.90% to Rs 0.37 croreNet profit of Dharani Finance declined 30.43% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.90% to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.370.42 -12 OPM %81.0857.14 -PBDT0.320.25 28 PBT0.270.23 17 NP0.160.23 -30
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content