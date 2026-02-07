Diffusion Engineers consolidated net profit rises 70.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 27.30% to Rs 100.82 croreNet profit of Diffusion Engineers rose 70.82% to Rs 12.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.30% to Rs 100.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 79.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales100.8279.20 27 OPM %13.4012.63 -PBDT18.189.57 90 PBT16.448.14 102 NP12.067.06 71
