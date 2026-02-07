Associate Sponsors

Vindhya Telelinks reports consolidated net loss of Rs 1.04 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 07 2026 | 9:10 AM IST
Sales decline 30.91% to Rs 716.56 crore

Net loss of Vindhya Telelinks reported to Rs 1.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 39.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 30.91% to Rs 716.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1037.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales716.561037.12 -31 OPM %2.476.27 -PBDT4.0657.80 -93 PBT-0.9451.89 PL NP-1.0439.09 PL

First Published: Feb 07 2026 | 9:10 AM IST

