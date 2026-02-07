Sasken Technologies consolidated net profit declines 14.46% in the December 2025 quarter

Sales rise 73.08% to Rs 250.13 croreNet profit of Sasken Technologies declined 14.46% to Rs 7.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 73.08% to Rs 250.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 144.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales250.13144.52 73 OPM %10.254.21 -PBDT30.5114.62 109 PBT20.2310.92 85 NP7.759.06 -14
