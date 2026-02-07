Om Infra consolidated net profit rises 74.14% in the December 2025 quarter

Sales decline 15.80% to Rs 111.82 croreNet profit of Om Infra rose 74.14% to Rs 8.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.80% to Rs 111.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 132.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales111.82132.80 -16 OPM %5.851.40 -PBDT7.4710.70 -30 PBT6.239.35 -33 NP8.084.64 74
