Dolphin Medical Services standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:51 PM IST
Sales decline 12.50% to Rs 0.21 crore

Net profit of Dolphin Medical Services rose 100.00% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.50% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.210.24 -13 OPM %19.054.17 -PBDT0.050.02 150 PBT0.020.01 100 NP0.020.01 100

First Published: Feb 06 2026 | 4:51 PM IST

