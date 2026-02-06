Simmonds Marshall consolidated net profit rises 228.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.67% to Rs 59.90 croreNet profit of Simmonds Marshall rose 228.79% to Rs 4.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.67% to Rs 59.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.9049.23 22 OPM %13.1610.89 -PBDT6.163.27 88 PBT4.351.31 232 NP4.341.32 229
