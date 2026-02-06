Associate Sponsors

Naperol Investments reports standalone net loss of Rs 0.59 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:51 PM IST
Sales decline 26.62% to Rs 1.02 crore

Net Loss of Naperol Investments reported to Rs 0.59 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.62% to Rs 1.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.021.39 -27 OPM %-12.75-25.18 -PBDT-0.13-0.35 63 PBT-0.13-0.35 63 NP-0.59-0.26 -127

First Published: Feb 06 2026 | 4:51 PM IST

