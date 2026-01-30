NIIT consolidated net profit declines 70.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.32% to Rs 101.37 croreNet profit of NIIT declined 70.52% to Rs 3.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.32% to Rs 101.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 98.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales101.3798.11 3 OPM %-0.887.02 -PBDT19.6023.49 -17 PBT11.9917.38 -31 NP3.9513.40 -71
