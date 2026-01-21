Bajaj Consumer Care consolidated net profit rises 83.21% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.67% to Rs 306.08 croreNet profit of Bajaj Consumer Care rose 83.21% to Rs 46.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.67% to Rs 306.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 230.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales306.08230.70 33 OPM %18.3211.37 -PBDT60.9633.70 81 PBT56.4331.11 81 NP46.3725.31 83
