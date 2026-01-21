Home / Markets / Capital Market News / KPI Green Energy consolidated net profit rises 39.40% in the December 2025 quarter

KPI Green Energy consolidated net profit rises 39.40% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 21 2026 | 6:32 PM IST
Sales rise 44.62% to Rs 662.86 crore

Net profit of KPI Green Energy rose 39.40% to Rs 117.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 84.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.62% to Rs 662.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 458.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales662.86458.36 45 OPM %35.5629.86 -PBDT200.41130.08 54 PBT167.39115.01 46 NP117.7984.50 39

First Published: Jan 21 2026 | 6:32 PM IST

