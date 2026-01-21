Home / Markets / Capital Market News / Goa Carbon reports standalone net loss of Rs 23.37 crore in the December 2025 quarter

Goa Carbon reports standalone net loss of Rs 23.37 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 49.47% to Rs 193.44 crore

Net Loss of Goa Carbon reported to Rs 23.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 8.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 49.47% to Rs 193.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 129.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales193.44129.42 49 OPM %-10.16-6.52 -PBDT-20.10-9.64 -109 PBT-20.93-10.39 -101 NP-23.37-8.34 -180

