Dreamfolks Services reports consolidated net loss of Rs 7.86 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 84.28% to Rs 53.45 croreNet loss of Dreamfolks Services reported to Rs 7.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 17.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 84.28% to Rs 53.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 340.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.45340.07 -84 OPM %-26.456.75 -PBDT-8.7124.51 PL PBT-9.6823.52 PL NP-7.8617.20 PL
