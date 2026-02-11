Associate Sponsors

Dwarikesh Sugar Industries standalone net profit rises 43.90% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:38 PM IST
Sales rise 3.97% to Rs 325.12 crore

Net profit of Dwarikesh Sugar Industries rose 43.90% to Rs 15.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.97% to Rs 325.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 312.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales325.12312.72 4 OPM %11.588.70 -PBDT39.2528.27 39 PBT26.8015.86 69 NP15.4410.73 44

First Published: Feb 11 2026 | 6:38 PM IST

