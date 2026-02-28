Earlysalary Services Pvt standalone net profit rises 42.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 37.05% to Rs 363.32 croreNet profit of Earlysalary Services Pvt rose 42.98% to Rs 34.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.05% to Rs 363.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 265.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales363.32265.10 37 OPM %12.7437.33 -PBDT46.2933.60 38 PBT46.2932.58 42 NP34.5024.13 43
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content