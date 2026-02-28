Home / Markets / Capital Market News / Satya MicroCapital reports standalone net loss of Rs 72.89 crore in the December 2025 quarter

Satya MicroCapital reports standalone net loss of Rs 72.89 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 28 2026 | 9:05 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales decline 34.63% to Rs 169.98 crore

Net Loss of Satya MicroCapital reported to Rs 72.89 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 85.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 34.63% to Rs 169.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 260.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales169.98260.01 -35 OPM %-45.21-43.43 -PBDT-76.84-112.93 32 PBT-76.84-112.93 32 NP-72.89-85.08 14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Oxyzo Financial Services standalone net profit rises 11.65% in the December 2025 quarter

Shree Vijay Industries reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

ATS Heights Pvt reports standalone net loss of Rs 0.59 crore in the December 2025 quarter

Kinara Capital Pvt reports standalone net loss of Rs 149.01 crore in the December 2025 quarter

Julius Baer Capital India Pvt standalone net profit declines 6.47% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 28 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story