Eco Hotels and Resorts reports consolidated net loss of Rs 2.17 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 15 2026 | 9:16 AM IST
Sales rise 4375.00% to Rs 1.79 crore

Net Loss of Eco Hotels and Resorts reported to Rs 2.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4375.00% to Rs 1.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.790.04 4375 OPM %-38.55-3875.00 -PBDT-1.42-1.38 -3 PBT-2.20-1.46 -51 NP-2.17-1.44 -51

First Published: Jan 15 2026 | 9:16 AM IST

