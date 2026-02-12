ECS Biztech standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 33.33% to Rs 0.44 croreNet profit of ECS Biztech rose 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.33% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.440.33 33 OPM %11.3615.15 -PBDT0.050.05 0 PBT0.040.03 33 NP0.040.03 33
