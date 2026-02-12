Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / ECS Biztech standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

ECS Biztech standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 4:08 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 33.33% to Rs 0.44 crore

Net profit of ECS Biztech rose 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.33% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.440.33 33 OPM %11.3615.15 -PBDT0.050.05 0 PBT0.040.03 33 NP0.040.03 33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Uday Jewellery Industries standalone net profit declines 5.07% in the December 2025 quarter

Magnanimous Trade & Finance reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Shalimar Wires Industries standalone net profit rises 152.50% in the December 2025 quarter

Natura Hue Chem reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Scoobee Day Garments India reports standalone net loss of Rs 2.55 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 4:08 PM IST

Explore News

Next Story