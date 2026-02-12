Shalimar Wires Industries standalone net profit rises 152.50% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.48% to Rs 35.02 croreNet profit of Shalimar Wires Industries rose 152.50% to Rs 1.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.48% to Rs 35.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.0230.86 13 OPM %21.4220.22 -PBDT4.493.88 16 PBT1.010.40 153 NP1.010.40 153
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content