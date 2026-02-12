Magnanimous Trade & Finance reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 91.84% to Rs 0.72 croreNet loss of Magnanimous Trade & Finance reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 7.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 91.84% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.728.82 -92 OPM %51.3978.34 -PBDT0.377.19 -95 PBT0.377.13 -95 NP-0.017.13 PL
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content