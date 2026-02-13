EIH consolidated net profit declines 8.10% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.09% to Rs 872.89 croreNet profit of EIH declined 8.10% to Rs 243.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 264.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.09% to Rs 872.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 800.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales872.89800.17 9 OPM %43.1044.59 -PBDT426.40400.45 6 PBT389.76366.28 6 NP243.03264.45 -8
