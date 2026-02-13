Associate Sponsors

Galaxy Bearings standalone net profit rises 16.99% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 11:52 AM IST
Sales decline 5.65% to Rs 14.70 crore

Net profit of Galaxy Bearings rose 16.99% to Rs 1.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.65% to Rs 14.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.7015.58 -6 OPM %10.3424.65 -PBDT2.782.21 26 PBT2.331.70 37 NP1.791.53 17

First Published: Feb 13 2026 | 11:52 AM IST

