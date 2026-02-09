Electronics Mart India consolidated net profit declines 11.49% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.46% to Rs 1939.65 croreNet profit of Electronics Mart India declined 11.49% to Rs 29.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.46% to Rs 1939.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1804.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1939.651804.98 7 OPM %6.135.63 -PBDT83.9574.02 13 PBT43.6744.27 -1 NP29.6533.50 -11
