BCL Industries consolidated net profit rises 67.40% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.26% to Rs 726.13 croreNet profit of BCL Industries rose 67.40% to Rs 32.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.26% to Rs 726.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 735.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales726.13735.43 -1 OPM %9.186.32 -PBDT60.9440.46 51 PBT47.8028.86 66 NP32.1419.20 67
