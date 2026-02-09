Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Bajaj Electricals reports consolidated net loss of Rs 34.10 crore in the December 2025 quarter

Bajaj Electricals reports consolidated net loss of Rs 34.10 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 18.50% to Rs 1048.30 crore

Net loss of Bajaj Electricals reported to Rs 34.10 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 33.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.50% to Rs 1048.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1286.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1048.301286.31 -19 OPM %0.776.80 -PBDT9.8381.50 -88 PBT-25.1745.42 PL NP-34.1033.36 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Valley Magnesite Company reports standalone net profit of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Kaira Can Company reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Bharat Bijlee standalone net profit declines 39.24% in the December 2025 quarter

TajGVK Hotels & Resorts consolidated net profit declines 10.17% in the December 2025 quarter

British Pound net speculative shorts fall further

First Published: Feb 09 2026 | 5:52 PM IST

Explore News

Next Story