Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Embassy Office Parks REIT consolidated net profit rises 140.97% in the December 2025 quarter

Embassy Office Parks REIT consolidated net profit rises 140.97% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.82% to Rs 1193.48 crore

Net profit of Embassy Office Parks REIT rose 140.97% to Rs 381.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 158.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.82% to Rs 1193.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1021.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1193.481021.64 17 OPM %76.8374.73 -PBDT602.83477.25 26 PBT312.05182.22 71 NP381.22158.20 141

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vertoz consolidated net profit declines 15.78% in the December 2025 quarter

Lemon Tree Hotels consolidated net profit rises 0.29% in the December 2025 quarter

Swan Corp reports consolidated net loss of Rs 9.87 crore in the December 2025 quarter

Jay Bharat Maruti consolidated net profit rises 368.62% in the December 2025 quarter

Vigor Plast India standalone net profit rises 76.98% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story