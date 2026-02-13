Endurance Technologies consolidated net profit rises 20.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.20% to Rs 3608.22 croreNet profit of Endurance Technologies rose 20.20% to Rs 221.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 184.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.20% to Rs 3608.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2859.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3608.222859.16 26 OPM %13.2213.03 -PBDT499.53382.98 30 PBT321.62246.59 30 NP221.64184.39 20
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content