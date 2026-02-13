Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Endurance Technologies consolidated net profit rises 20.20% in the December 2025 quarter

Endurance Technologies consolidated net profit rises 20.20% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:33 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.20% to Rs 3608.22 crore

Net profit of Endurance Technologies rose 20.20% to Rs 221.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 184.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.20% to Rs 3608.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2859.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3608.222859.16 26 OPM %13.2213.03 -PBDT499.53382.98 30 PBT321.62246.59 30 NP221.64184.39 20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

CP Capital consolidated net profit rises 49.70% in the December 2025 quarter

Stanley Lifestyles reports consolidated net loss of Rs 0.60 crore in the December 2025 quarter

Ducon Infratechnologies consolidated net profit declines 32.26% in the December 2025 quarter

Senco Gold consolidated net profit rises 688.53% in the December 2025 quarter

Shah Metacorp consolidated net profit declines 77.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:33 AM IST

Explore News

Next Story