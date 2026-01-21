Home / Markets / Capital Market News / Family Care Hospitals reports standalone net loss of Rs 0.96 crore in the December 2025 quarter

Family Care Hospitals reports standalone net loss of Rs 0.96 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 100.00% to Rs 0.06 crore

Net Loss of Family Care Hospitals reported to Rs 0.96 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 100.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.060.03 100 OPM %-1150.00-5833.33 -PBDT-0.74-1.82 59 PBT-0.96-2.10 54 NP-0.96-2.10 54

