Finolex Cables consolidated net profit rises 11.40% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 12:17 PM IST
Sales rise 35.23% to Rs 1598.62 crore

Net profit of Finolex Cables rose 11.40% to Rs 164.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.23% to Rs 1598.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1182.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1598.621182.11 35 OPM %9.8611.65 -PBDT231.37204.29 13 PBT216.39192.56 12 NP164.03147.25 11

First Published: Feb 13 2026 | 12:17 PM IST

