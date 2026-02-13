Fredun Pharmaceuticals standalone net profit rises 96.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 57.04% to Rs 159.93 croreNet profit of Fredun Pharmaceuticals rose 96.62% to Rs 10.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 57.04% to Rs 159.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 101.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales159.93101.84 57 OPM %16.4612.98 -PBDT15.788.22 92 PBT14.007.13 96 NP10.485.33 97
