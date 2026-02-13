Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Fredun Pharmaceuticals standalone net profit rises 96.62% in the December 2025 quarter

Fredun Pharmaceuticals standalone net profit rises 96.62% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 12:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 57.04% to Rs 159.93 crore

Net profit of Fredun Pharmaceuticals rose 96.62% to Rs 10.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 57.04% to Rs 159.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 101.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales159.93101.84 57 OPM %16.4612.98 -PBDT15.788.22 92 PBT14.007.13 96 NP10.485.33 97

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Explicit Finance standalone net profit rises 87.50% in the December 2025 quarter

RBI grants approval to ICICI AMC for acquisition of upto 9.95% stake in Karur Vysya Bank

BSE SME PAN HR Solution makes a quiet debut, treads water at issue price

Dilip Buildcon wins ATF pipeline project worth Rs 124 cr

NSE trading accounts cross 25 crore; unique investors at 12.7 crore

First Published: Feb 13 2026 | 12:17 PM IST

Explore News

Next Story