GACM Technologies consolidated net profit declines 26.71% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.92% to Rs 4.05 croreNet profit of GACM Technologies declined 26.71% to Rs 1.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.92% to Rs 4.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.053.86 5 OPM %60.9946.37 -PBDT2.622.07 27 PBT1.231.67 -26 NP1.181.61 -27
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content