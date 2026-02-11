Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / GACM Technologies consolidated net profit declines 26.71% in the December 2025 quarter

GACM Technologies consolidated net profit declines 26.71% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:44 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.92% to Rs 4.05 crore

Net profit of GACM Technologies declined 26.71% to Rs 1.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.92% to Rs 4.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.053.86 5 OPM %60.9946.37 -PBDT2.622.07 27 PBT1.231.67 -26 NP1.181.61 -27

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

KCP Sugar & Industries Corporation reports consolidated net profit of Rs 6.75 crore in the December 2025 quarter

KSS reports consolidated net loss of Rs 0.35 crore in the December 2025 quarter

Silver Oak (India) reports consolidated net loss of Rs 0.55 crore in the December 2025 quarter

Alankit consolidated net profit rises 46.95% in the December 2025 quarter

Uniroyal Industries consolidated net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:44 PM IST

Explore News

Next Story