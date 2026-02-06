Associate Sponsors

Ganga Papers India standalone net profit declines 21.43% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.98% to Rs 71.16 crore

Net profit of Ganga Papers India declined 21.43% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.98% to Rs 71.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 70.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales71.1670.47 1 OPM %2.361.79 -PBDT1.000.99 1 PBT0.410.44 -7 NP0.220.28 -21

