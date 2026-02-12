GE Power India reports consolidated net profit of Rs 72.32 crore in the December 2025 quarter

Associate Sponsors

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:19 AM IST
Sales rise 21.69% to Rs 385.62 crore

Net profit of GE Power India reported to Rs 72.32 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 18.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.69% to Rs 385.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 316.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales385.62316.90 22 OPM %32.361.17 -PBDT134.7828.00 381 PBT131.5724.48 437 NP72.32-18.58 LP

First Published: Feb 12 2026 | 9:19 AM IST

