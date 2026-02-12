Kilitch Drugs (India) consolidated net profit declines 25.67% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.20% to Rs 53.81 croreNet profit of Kilitch Drugs (India) declined 25.67% to Rs 4.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.20% to Rs 53.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.8156.17 -4 OPM %11.4315.54 -PBDT6.539.06 -28 PBT5.608.25 -32 NP4.435.96 -26
