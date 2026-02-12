Associate Sponsors

Cressanda Railway Solutions reports consolidated net loss of Rs 4.44 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:19 AM IST
Sales decline 94.18% to Rs 0.29 crore

Net Loss of Cressanda Railway Solutions reported to Rs 4.44 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 94.18% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.294.98 -94 OPM %-1886.21-35.94 -PBDT-4.34-0.81 -436 PBT-4.44-0.90 -393 NP-4.44-0.91 -388

First Published: Feb 12 2026 | 9:19 AM IST

