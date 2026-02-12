Cressanda Railway Solutions reports consolidated net loss of Rs 4.44 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 94.18% to Rs 0.29 croreNet Loss of Cressanda Railway Solutions reported to Rs 4.44 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 94.18% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.294.98 -94 OPM %-1886.21-35.94 -PBDT-4.34-0.81 -436 PBT-4.44-0.90 -393 NP-4.44-0.91 -388
