United Nilgiri Tea Estates Company standalone net profit rises 17.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.57% to Rs 23.76 croreNet profit of United Nilgiri Tea Estates Company rose 17.70% to Rs 5.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.57% to Rs 23.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.7622.94 4 OPM %21.9719.05 -PBDT7.436.27 19 PBT6.555.41 21 NP5.324.52 18
