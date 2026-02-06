Associate Sponsors

United Nilgiri Tea Estates Company standalone net profit rises 17.70% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:52 PM IST
Sales rise 3.57% to Rs 23.76 crore

Net profit of United Nilgiri Tea Estates Company rose 17.70% to Rs 5.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.57% to Rs 23.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.7622.94 4 OPM %21.9719.05 -PBDT7.436.27 19 PBT6.555.41 21 NP5.324.52 18

First Published: Feb 06 2026 | 4:52 PM IST

