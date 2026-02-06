TPI India standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Associate Sponsors

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:52 PM IST
Sales rise 2.44% to Rs 8.39 crore

Net profit of TPI India rose 200.00% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.44% to Rs 8.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.398.19 2 OPM %11.088.67 -PBDT0.650.34 91 PBT0.510.17 200 NP0.510.17 200

First Published: Feb 06 2026 | 4:52 PM IST

