Godrej & Boyce Manufacturing Company reports standalone net loss of Rs 18.42 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 12.14% to Rs 5114.77 croreNet loss of Godrej & Boyce Manufacturing Company reported to Rs 18.42 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 79.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.14% to Rs 5114.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4560.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5114.774560.97 12 OPM %5.945.91 -PBDT250.80231.51 8 PBT117.68102.99 14 NP-18.4279.17 PL
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content