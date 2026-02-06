Windlas Biotech consolidated net profit declines 3.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.53% to Rs 233.10 croreNet profit of Windlas Biotech declined 3.72% to Rs 15.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.53% to Rs 233.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 195.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales233.10195.02 20 OPM %10.4612.63 -PBDT27.6727.28 1 PBT19.9720.34 -2 NP15.0015.58 -4
