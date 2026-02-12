Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Gold Rock Investments standalone net profit declines 90.69% in the December 2025 quarter

Gold Rock Investments standalone net profit declines 90.69% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 6:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 88.17% to Rs 1.89 crore

Net profit of Gold Rock Investments declined 90.69% to Rs 1.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 88.17% to Rs 1.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.8915.97 -88 OPM %79.3798.00 -PBDT1.4915.61 -90 PBT1.4515.57 -91 NP1.4515.57 -91

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shreenath Investment Company standalone net profit declines 23.91% in the December 2025 quarter

Regency Ceramics reports standalone net loss of Rs 5.16 crore in the December 2025 quarter

Indian Hume Pipe Company standalone net profit rises 328.04% in the December 2025 quarter

INR settles higher as foreign fund investments lift investor sentiments

Consumer price inflation stood at 2.75% in Jan-26 under new series

First Published: Feb 12 2026 | 6:32 PM IST

Explore News

Next Story