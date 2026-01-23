Home / Markets / Capital Market News / Golden Crest Education & Services standalone net profit declines 28.57% in the December 2025 quarter

Golden Crest Education & Services standalone net profit declines 28.57% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 2:31 PM IST
Sales rise 12.50% to Rs 0.09 crore

Net profit of Golden Crest Education & Services declined 28.57% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.50% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.090.08 13 OPM %44.4462.50 -PBDT0.050.07 -29 PBT0.050.07 -29 NP0.050.07 -29

