Voltamp Transformers standalone net profit rises 34.99% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.36% to Rs 630.32 croreNet profit of Voltamp Transformers rose 34.99% to Rs 99.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.36% to Rs 630.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 483.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales630.32483.52 30 OPM %17.0920.49 -PBDT133.67105.56 27 PBT129.88102.17 27 NP99.0873.40 35
