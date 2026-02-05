LGB Forge reports standalone net loss of Rs 1.86 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 1.45% to Rs 23.85 croreNet Loss of LGB Forge reported to Rs 1.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.45% to Rs 23.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.8524.20 -1 OPM %1.172.31 -PBDT-0.330.27 PL PBT-1.21-0.43 -181 NP-1.86-0.43 -333
