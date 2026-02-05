Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / LGB Forge reports standalone net loss of Rs 1.86 crore in the December 2025 quarter

LGB Forge reports standalone net loss of Rs 1.86 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 5:08 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.45% to Rs 23.85 crore

Net Loss of LGB Forge reported to Rs 1.86 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.45% to Rs 23.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.8524.20 -1 OPM %1.172.31 -PBDT-0.330.27 PL PBT-1.21-0.43 -181 NP-1.86-0.43 -333

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Voltamp Transformers standalone net profit rises 34.99% in the December 2025 quarter

Ontic Finserve standalone net profit declines 97.06% in the December 2025 quarter

Camex reports standalone net profit of Rs 0.82 crore in the December 2025 quarter

Deep Industries consolidated net profit rises 56.07% in the December 2025 quarter

Megastar Foods consolidated net profit rises 580.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 5:08 PM IST

Explore News

Next Story