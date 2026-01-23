Granules India consolidated net profit rises 27.73% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.57% to Rs 1378.02 croreNet profit of Granules India rose 27.73% to Rs 150.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 117.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.57% to Rs 1378.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1133.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1378.021133.52 22 OPM %22.3620.32 -PBDT275.76209.40 32 PBT202.23152.79 32 NP150.21117.60 28
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content