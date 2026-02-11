Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Greencrest Financial Services standalone net profit declines 13.83% in the December 2025 quarter

Greencrest Financial Services standalone net profit declines 13.83% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 43.27% to Rs 12.68 crore

Net profit of Greencrest Financial Services declined 13.83% to Rs 0.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 43.27% to Rs 12.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.6822.35 -43 OPM %21.069.22 -PBDT1.081.27 -15 PBT1.081.27 -15 NP0.810.94 -14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Emmessar Biotech & Nutrition standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Quest Capital Markets standalone net profit rises 6800.00% in the December 2025 quarter

Linaks Microelectronics reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Viceroy Hotels standalone net profit rises 49.93% in the December 2025 quarter

KDDL standalone net profit rises 88.78% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:32 PM IST

Explore News

Next Story